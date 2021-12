Arábia Saudita pede uma abordagem 'séria' do programa nuclear do Irã

O príncipe saudita, Mohamed bin Salman, pediu uma abordagem "efetiva e séria" dos programas nucleares e balísticos do Irã em uma cúpula em Riade das monarquias árabes do Golfo nesta terça-feira (14).



O príncipe, homem forte do reino saudita, representou seu país na cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) - formado por Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Catar, Omã e Kuwait - na ausência de seu pai, o rei Salman, de 85 anos.



As duas potências regionais rivais, a Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita, romperam relações diplomáticas em 2016. No entanto, os dois países mantiveram conversas nos últimos meses, embora nenhum progresso tenha sido anunciado.



Em novembro, após uma reunião de sua força-tarefa, os Estados Unidos e o GCC emitiram um alerta conjunto ao Irã, acusando-o de "causar uma crise nuclear" e desestabilizar o Oriente Médio com seus mísseis balísticos e drones.



"Todos os participantes instaram o novo governo iraniano a aproveitar a oportunidade diplomática" apresentada nas negociações de Viena para salvar o acordo nuclear iraniano de 2015 "a fim de evitar conflito e crise", acrescentaram.



Essas negociações indiretas entre americanos e iranianos foram retomadas no final de novembro, após vários meses de suspensão.