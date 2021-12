Número de cristãos cai e de não religiosos aumenta nos EUA, segundo pesquisa

O número de americanos que se identificam como não religiosos está aumentando nos Estados Unidos, país de tradição profundamente cristã, segundo um estudo do Pew Research Center publicado nesta terça-feira (14).



Cerca de 29% dos adultos americanos agora afirmam que não têm crença religiosa, em comparação com 16% 14 anos atrás, indicou a pesquisa.



Os Estados Unidos acolhem um poderoso grupo político de direita cristão socialmente conservador e o cristianismo continua sendo a religião esmagadoramente dominante no país.



Mas a religião apresenta uma queda notável, segundo os resultados da Pew, que mostram que 78% dos adultos americanos se identificaram como cristãos em 2007. Agora, esse número diminuiu para 63%.



Em 2007, a Pew começou a rastrear aos "não" religiosos, pessoas que se descrevem como ateias, agnósticas ou "nada em particular".



Naquela época, os cristãos superavam em número os que não expressavam crenças por quase cinco a um. Hoje essa proporção está mais perto de dois para um, afirma a pesquisa.



Os pesquisadores entrevistaram 4.000 pessoas entre maio e agosto deste ano.