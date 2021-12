Câmara dos EUA vota se recomenda processar ex-chefe de gabinete de Trump

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos planeja votar nesta terça-feira (14) se recomenda processar o ex-chefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, por se recusar a testemunhar perante o comitê que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio.



Tudo indica que os parlamentares vão aprovar o encaminhamento ao Departamento de Justiça de acusações de desacato contra Meadows, que pode se tornar o primeiro chefe de gabinete da Casa Branca a ir a julgamento após deixar o cargo desde H.R. Haldeman no escândalo Watergate há quase 50 anos.



"Demos a Mark Meadows todas as oportunidades para cooperar. Ele se meteu nesta situação", disse em um comunicado o comitê da Câmara de Representantes que investiga os fatos de 6 de janeiro.



O comitê investiga os esforços de Trump por reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020, nas quais foi derrotado por Joe Biden, através de uma campanha que acabou com a invasão de seus seguidores ao Capitólio, e se Meadows e outros o ajudaram.



Meadows, que foi congressista por sete anos antes de ingressar na equipe de Trump em 2020, se recusa a cumprir uma intimação para comparecer perante o comitê da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio, citando um "privilégio executivo" do ex-presidente Trump.



Essa defesa, que em teoria só se aplica a presidentes em exercício que buscam manter conversas delicadas com seus assessores em sigilo, já foi rejeitada por uma corte federal de apelações.



E o comitê, que votou na noite de segunda-feira para seguir adiante no caso de desacato, diz que está buscando respostas sobre mensagens de texto e outras comunicações que Meadows já reconheceu não serem privilegiadas.



Os investigadores afirmam que Meadows não pode invocar o direito de permanecer calado, já que este ex-congressista conservador publicou um livro de memórias na semana passada em que menciona eventos ocorridos em 6 de janeiro e conversas com Trump.



Ele também falou diversas vezes sobre o ataque em aparições no horário nobre na rede de televisão a cabo Fox News, ligada aos republicanos.



- "Suprema violação do dever" -



Durante a audiência de segunda-feira, Cheney leu mensagens enviadas freneticamente a Meadows durante o ataque por parte de âncoras da Fox News e também pelo filho do presidente, Donald Trump Jr.



Cada um deles implorou a Meadows, sem sucesso, para que Trump pedisse que seus apoiadores parassem com a violência.



"Precisamos de uma diretriz do Salão Oval. Ele tem que liderar agora. Isso foi longe demais e saiu do controle", disse Trump Jr. a Meadows.



As mensagens deixavam claro que, ao contrário do que afirmavam desde 6 de janeiro, integrantes do círculo íntimo do ex-presidente ficaram alarmados com a violência e sabiam que se tratava de um desastre político e uma catástrofe para o país.



"É decepcionante e infelizmente não é surpreendente que algumas das mesmas pessoas que estavam dispostas a advertir, condenar e expressar seu horror no privado pelo ocorrido em 6 de janeiro estivessem totalmente em silêncio (...) ou, pior ainda, divulgassem mentiras e teorias da conspiração", disse a jornalistas Jen Psaki, porta-voz de Biden.



Cheney descreveu os textos como uma evidência da "suprema violação do dever" de Trump durante seus 187 minutos de inação durante o ataque ao Capitólio.



Além disso, disse que o testemunho de Meadows deveria abordar "outra questão-chave" para o comitê: "se Donald Trump, por ato ou omissão, de forma corrupta tentou obstruir ou impedir o processo oficial do Congresso para contar os votos eleitorais".



Em um novo sinal de que o cerco se fecha sobre pessoas acusadas de participarem da invasão ao Capitólio, o procurador-geral democrata da cidade de Washington apresentou um processo civil, nesta terça-feira, contra dois grupos de extrema direita, os Proud Boyd e os Oath Keepers, pelo seu papel na violência.



No entanto, o caso de Meadows é um assunto federal e o nativo da Flórida de 62 anos pode enfrentar acusações criminais se a Câmara encaminhar ao Departamento da Justiça a recomendação de processá-lo e o departamento aceitar o caso.



O Departamento de Justiça acusou o ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon de desacato ao Congresso menos de um mês depois de a Câmara votar para encaminhar seu caso à justiça.



No entanto, a decisão de Meadows pode ser menos direta do que o caso de Bannon, que não trabalhava para a administração Trump na época da insurreição.



O advogado de Meadows, George Terwilliger, disse em um comunicado que a recusa de seu cliente em cooperar não significa falta de cooperação, mas uma tentativa de "honrar" as reivindicações de privilégio de Trump.