Sete imigrantes ilegais morrem em acidente na fronteira servo-húngara

Sete migrantes morreram e três ficaram feridos na Hungria em um acidente rodoviário na fronteira com a Sérvia, informou a polícia nesta terça-feira (14).



A tragédia ocorreu quando o motorista, de nacionalidade sérvia, tentava fugir de um controle policial na noite de segunda-feira.



Na pressa, ele colidiu em alta velocidade com uma floricultura na cidade de Morahalom, 170 km ao sul de Budapeste, segundo um comunicado. A violência do impacto destruiu parcialmente um muro.



O motorista sofreu ferimentos leves e tentou fugir a pé antes de ser detido pelas forças de ordem. Estão sendo realizados procedimentos para determinar sua responsabilidade no acidente e estabelecer um possível tráfico ilegal de migrantes.



A polícia não informou as nacionalidades ou as idades das vítimas, mas informou à AFP que todas eram do sexo masculino.