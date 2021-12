Europa registra mais de 500 prisões por tráfico de medicamentos falsos

Diversas forças policiais europeias realizaram 544 detenções e apreenderam um grande número de substâncias de doping ilegal e medicamentos falsos, como os chamados remédios contra a covid-19, informou nesta terça-feira (14) a Europol em comunicado.



A vasta operação, realizada através de todo o continente europeu entre abril e outubro, resultou na apreensão de um total de 63 milhões de euros (cerca de US$ 71 milhões) em medicamentos falsos e produtos para doping, segundo as estimativas da agência policial da União Europeia.



Na ação conjunta, as forças de segurança visavam 33 "organizações criminosas que traficam substâncias dopantes, assim como reguladores hormonais e metabólicos, e outras drogas diferentes", acrescentou a Europol.



Os criminosos traficavam medicamentos contra o câncer, analgésicos, ansiolíticos e fármacos para disfunção erétil, entre outros.



Desde o início da pandemia de covid-19, os criminosos também fizeram mais esforços para falsificar os medicamentos que têm maior demanda, segundo a agência.



"Para aumentar seus lucros, as organizações criminosas se concentraram na distribuição de falsos 'remédios contra o coronavírus', assim como na falsificação de equipamentos médicos e desinfetantes, que depois são vendidos online", explicou a Europol.



"Os esforços coordenados entre as diversas forças policiais permitiram reduzir o tráfico de produtos farmacêuticos falsos vinculados à covid-19", assinalou a diretora da Europol, Catherine De Bolle, citada no comunicado enviado à imprensa.



Os agentes de segurança apreenderam mais de "3 milhões de unidades de equipamentos médicos contra a covid-19", como máscaras e desinfetantes, e fecharam cinco laboratórios clandestinos, finalizou a agência da UE.