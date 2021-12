O governo da cidade de Washington apresentou uma ação nesta terça-feira (14) contra dois grupos de extrema direita por seu papel na violenta invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro, por partidários do então presidente, Donald Trump.



A ação acusa as organizações Proud Boys, Oath Keepers e mais de 30 pessoas associadas a estes grupos de "conspirar para aterrorizar" a capital americana, disse o procurador-geral do Distrito de Columbia, Karl Racine.