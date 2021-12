Cúpula da ALBA propõe autossuficiência alimentar e médica a seus 10 países-membros

A vigésima cúpula da ALBA-TCP começou nesta terça-feira (14) em Havana com fortes críticas "ao egoísmo político e cálculo frio" dos Estados Unidos, e com a intenção de avançar em uma estratégia que garanta a autossuficiência alimentar e de medicamentos aos 10 países-membros da aliança.



"Consciente da situação dramática provocada (pela pandemia), o imperialismo não só não deteve, como reforçou seus planos de dominação hegemônica sobre a nossa região", denunciou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em seu discurso de abertura da cúpula da Aliança para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP), no Palácio da Revolução.



A primeira cúpula presencial da ALBA desde 2019, começou com a participação de seis chefes de Estado da aliança, fundada há 17 anos pelos falecidos Fidel Castro e Hugo Chávez para contrabalançar a tentativa dos Estados Unidos de criar a ALCA, um projeto de acordo comercial regional que nunca foi concretizada.



Ao lado do colega venezuelano, Nicolás Maduro, o presidente cubano qualificou como "terrível" que a emergência global de saúde não tenha impedido "que se continuassem tomando decisões neoliberais que favorecem o saque de recursos das empobrecidas nações do sul".



Ele disse que "por puro egoísmo político e cálculo econômico frio, não se aproveitou a velocidade com que os cientistas descobriram vacinas para que nos imunizássemos contra o vírus SARS-CoV-2".



Díaz-Canel disse, ainda, que a cooperação internacional ficou relegada, privilegiando os interesses nacionais daqueles países que dispunham de recursos maiores para enfrentar a pandemia.



- "Neoprotecionismo seletivo" -



Cuba, único país latino-americano que criou suas próprias vacinas contra a covid-19, compartilhou os imunizantes com vários destes países aliados.



Em sua intervenção, Maduro questionou que os poderes capitalistas usem as novas variantes da covid-19 para manipular e especular.



"Será que os poderes do capitalismo mundial e os meios de comunicação e laboratórios poderosos do mundo às vezes usam algumas variantes (...) para aumentar seus lucros, para manipular a opinião pública, para manipular os preços das commodities?", disse Maduro.



"Se as bolsas caem quando aparece a ômicron, gritam aos céus; o petróleo um dia passou de 82 a 56" dólares, exemplificou.



Em sua primeira participação em uma cúpula da ALBA, o presidente da Bolívia, Luís Arce, pediu que se aproveite a resistência da aliança, que sobreviveu diferentemente de outros fóruns "neoliberais", para avançar para uma autonomia alimentar e médica.



Especialmente no contexto de "um neoprotecionismo absolutamente seletivo", afirmou.



O presidente boliviano falou sobre o risco que a pandemia representa, não só para a vida e para a economia mundial, mas para a segurança alimentar e médica.



"Por isso, nós nos animamos a propor (...) sermos autossuficientes na geração e produção de medicamentos para nossos povos e apontarmos a garantir a segurança alimentar" no ALBA-TPC, disse Arce.



Ao chegar a Cuba na madrugada, o boliviano trouxe consigo no avião 15 toneladas de alimentos e outras cinco de medicamentos para ajudar Cuba, que enfrenta uma forte escassez.



"Diante do recrudescimento do bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos a Cuba, a resposta da Bolívia sempre será mais solidariedade", escreveu Arce no Twitter em sua chegada.



- "Somos todos iguais" -



Enquanto isso, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que decidiu na última hora participar do encontro, assegurou que a ALBA tem sabido contribuir, apesar das agressões sofridas.



"Se o imperialismo se carateriza em alguma coisa é em ser mais mentiroso porque pregam a paz e praticam a guerra, o terrorismo", disse, ao fazer um longo retrospecto do que, disse, tem sido uma hostilidade sem precedentes contra seu país, assim como contra a Bolívia e a Venezuela.



"São os maiores terroristas do planeta", afirmou Ortega, considerando que os "atacam, agridem, caluniam, difamam e cometem terrorismo" contra eles "porque estamos construindo um novo caminho".



A cúpula da ALBA ocorre quatro dias após o encerramento da Cúpula pela Democracia, organizada por Biden, que recebeu fortes críticas dos integrantes da aliança e à qual não foram convidados oito países da América Latina, entre eles Cuba, Nicarágua, Bolívia e Venezuela.



A aliança ALBA-TPC é integrada por Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, República Dominicana, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e Granada.



"A ALBA é o nosso espaço, é a nossa casa. Aqui somos irmãos. Aqui não há poderosos que dominam, que chantageiam, que repreendem, que ameaçam, e frágeis ameaçados. Aqui todos somos iguais", disse Maduro.