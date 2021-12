Cúpula da ALBA abre com críticas aos EUA por seu 'egoísmo' durante a pandemia

A vigésima cúpula da ALBA-TCP começou nesta terça-feira (14) em Havana com fortes críticas "ao egoísmo político e cálculo frio" dos Estados Unidos, alegando que o país se aproveita da emergência sanitária provocada pela pandemia para reforçar "seus planos de dominação" na América Latina.



"Consciente da situação dramática provocada (pela pandemia), o imperialismo não só não deteve, como reforçou seus planos de dominação hegemônica sobre a nossa região", denunciou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em seu discurso de abertura da cúpula da Aliança para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP), no Palácio da Revolução.



Ao lado do colega venezuelano, Nicolás Maduro, o presidente cubano qualificou como "terrível" que a emergência global de saúde não tenha impedido "que se continuassem tomando decisões neoliberais que favorecem o saque de recursos das empobrecidas nações do sul".



Ele disse que "por puro egoísmo político e cálculo econômico frio, não se aproveitou a velocidade com que os cientistas descobriram vacinas para que nos imunizássemos contra o vírus SARS-CoV-2".



Díaz-Canel disse, ainda, que a cooperação internacional ficou relegada, privilegiando os interesses nacionais daqueles países que dispunham de recursos maiores para enfrentar a pandemia, acrescentou diante de chefes de Estado dos 10 países da aliança, entre eles os presidentes da Nicarágua, Daniel Ortega, e da Bolívia, Luis Arce.



Na cúpula da ALBA-TCP, bloco de inspiração socialista lançado há 17 anos pelos falecidos Hugo Chávez e Fidel Castro, os chefes de Estado se propõem a criar um plano integral pós-pandemia para os 10 países latino-americanos e caribenhos que a integram.



Maduro, por sua vez, questionou que os poderes capitalistas usem as variantes que surgiram da covid-19 para manipular e especular.



"Será que os poderes do capitalismo mundial e os meios de comunicação e laboratórios poderosos do mundo às vezes usam algumas variantes (...) para aumentar seus lucros, para manipular a opinião pública, para manipular os preços das commodities?", disse Maduro.



"Se as bolsas caem quando aparece a ômicron, gritam aos céus; o petróleo um dia passou de 82 a 56" dólares, exemplificou.



A cúpula da ALBA ocorre quatro dias após o encerramento da Cúpula pela Democracia, organizada por Biden, que recebeu fortes críticas dos integrantes da aliança e à qual não foram convidados oito países da América Latina, entre eles Cuba, Nicarágua, Bolívia e Venezuela.



A aliança ALBA-TPC é integrada por Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, República Dominicana, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e Granada.



"A ALBA é o nosso espaço, é a nossa casa. Aqui somos irmãos. Aqui não há poderosos que dominam, que chantageiam, que repreendem, que ameaçam, e frágeis ameaçados. Aqui todos somos iguais", disse Maduro.