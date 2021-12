Nenhuma variante da covid-19 se propagou até agora com tanta rapidez como a ômicron, disse nesta terça-feira (14) a Organização Mundial da Saúde (OMS), que calcula que todos os países do mundo já estão afetados.



"Atualmente 77 países notificaram casos da ômicron, mas a realidade é que provavelmente a ômicron esteja na maioria dos países, embora ainda não tenham detectado. A ômicron está se propagando a um ritmo que não vimos com nenhuma outra variante", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva.