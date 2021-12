Presidida pela Alemanha em 2022, a próxima cúpula dos líderes do G7 acontece de 26 a 28 de junho no Castelo de Elmau, nos Alpes bávaros - anunciou Berlim nesta terça-feira (14).



"O Castelo de Elmau atende a todas as exigências logísticas e de segurança" para este tipo de reunião internacional, destacou o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, em um comunicado.



Situado no sul da Alemanha, o complexo já havia sediado a cúpula anual das sete grandes potências mundiais em 2015.



A Alemanha assumirá a presidência do G7 a partir de 1º de janeiro, sucedendo ao Reino Unido.