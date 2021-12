Marido da principal opositora em Belarus condenado a 18 anos de prisão

Um tribunal de Belarus condenou nesta terça-feira (14) e elevadas penas de prisão vários críticos do regime do presidente Alexander Lukashenko, incluindo Serguei Tikhanovsky, o marido da líder opositora no exílio Svetlana Tikhanovskaya.



Tikhanovsky, que está detido há um ano e meio, foi condenado a 18 anos de prisão. No julgamento também foram anunciadas as penas de outros opositores, como Mikola Statkevitch (14 anos de prisão) e entre 14 e 16 anos para outros quatro acusados, de acordo com a imprensa estatal.



Pouco depois do anúncio do veredicto, a líder da oposição bielorrussa denunciou uma "vingança" do regime.



"Meu marido, Serguei Tikhanovsky, é condenado a 18 anos de prisão. O ditador se vinga publicamente de seus opositores mais forte", escreveu Tikhanovskaya no Twitter



"O mundo inteiro observa. Não vamos parar", completou.



Serguei Tikhanovsky, de 43 anos, foi detido em maio de 2020 quando cogitava disputar a presidência no mês de agosto. Sua mulher o substituiu como candidata e conseguiu mobilizar, para surpresa geral, milhares de manifestantes em protestos sem precedentes contra o governo, que foram violentamente reprimidos.



Svetlana Tikhanovskaya, ex-professora de inglês, se viu obrigada a partir para o exílio pouco depois das eleições presidenciais. Desde então, ela viaja pelo mundo e visita chefes de Estado e de Governo de países ocidentais para aumentar a pressão sobre o presidente bielorrusso.



A comunidade internacional adotou sanções contra as empresas bielorrussas e autoridades do regime de Lukashenko pela repressão dos protestos em 2020.