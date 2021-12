Empresa dinamarquesa é condenada por venda de combustível ao Exército russo na Síria

O CEO da empresa dinamarquesa Dan-Bunkering foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira (14), e duas empresas do grupo terão de pagar uma multa de US$ 5,65 milhões por violarem o embargo europeu à Síria pela venda de combustível para a Força Aérea Russa.



O tribunal de Odense, no centro da Dinamarca, considerou a empresa Dan-Bunkering culpada de ter vendido um total de 172.000 toneladas de querosene para duas empresas russas em 33 ocasiões entre 2015 e 2017.



Da ordem de cerca de US$ 100 milhões, o querosene foi enviado para a Síria, onde foi usado por aviões de combate russos no país.



A Promotoria havia pedido dois anos de prisão efetiva para o CEO da Bunker Holding, Keld Demant, e uma multa de cerca de 400 milhões de coroas dinamarquesas (em torno de US$ 60 milhões).



Os advogados da empresa e Demant se declararam inocentes. A defesa alegou que não tinha como controlar o uso de combustível por parte de seus clientes russos, os quais não foram afetados pelas sanções.