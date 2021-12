Presidente filipino desiste de candidatura ao Senado em 2022

O presidente filipino Rodrigo Duterte retirou sua candidatura para as eleições ao Senado em 2022, anunciou nesta terça-feira (14) a comissão governamental que supervisiona o processo, um mês depois de apresentar a inscrição no último momento.



"O presidente anunciou sua retirada das eleições para o Senado", afirmou no Twitter James Jimenez, porta-voz da Comissão Eleitoral.



Duterte, 76 anos, não pode disputar um segundo mandato presidencial de seis anos, de acordo com a Constituição filipina.



A princípio, ele afirmou que seria candidato à vice-presidência, antes de mudar de opinião e anunciar a aposentadoria da política.



Depois voltou a mencionar uma possível candidatura o vice-presidente, mas finalmente decidiu tentar uma cadeira no Senado.



Sua filha Sara vai disputar a vice-presidência, enquanto seu filho Sebastian disputará a prefeitura da cidade de Davao, o reduto familiar no sul do país.