O governo do Estados Unidos prepara de maneira ativa "alternativas" ao acordo para a questão nuclear iraniana com seus aliados em caso de fracasso das negociações para salvar o pacto, afirmou nesta terça-feira (14) o chefe da diplomacia americana Antony Blinken.



"Em breve será tarde demais, o Irã ainda não está comprometido com verdadeiras negociações", disse Blinken em uma entrevista coletiva em Jacarta, seguindo a mesma linha do discurso dos países europeus envolvidos nas negociações com Teerã em Viena.



"Sem progressos rápidos, o acordo pela questão nuclear iraniana se transformará em uma concha vazia", acrescentou.



"O que vemos até o momento é que o Irã perde um tempo precioso defendendo posições que são incompatíveis com um retorno" ao acordo de 2015, insistiu o secretário de Estado.



"Discutimos de maneira ativa alternativas com nossos aliados e sócios", completou.



Após cinco meses ininterruptos, as negociações para salvar o acordo sobre a questão nuclear iraniana foram retomadas em 29 de novembro em Viena.



As negociações reúnem os países que ainda integram o acordo de 2015 (Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia e Irã).



O governo dos Estados Unidos, que se retirou unilateralmente do pacto em 2018 e restabeleceu sanções contra o Irã sob a presidência de Donald Trump, participa de maneira indireta.



O acordo de Viena oferecia ao Irã a suspensão de parte das sanções que afetavam sua economia em troca de uma redução drástica de seu programa nuclear, que ficou sob rígido controle da ONU.