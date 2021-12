Califórnia volta a exigir uso de máscaras em locais públicos fechados

As autoridades da Califórnia anunciaram na segunda-feira (13) o restabelecimento do uso obrigatório de máscaras em locais públicos fechados para conter um repique de casos de covid-19 registrados neste estado nas últimas semanas.



A medida, que entra em vigor na quarta-feira, valerá para todas as pessoas, vacinadas ou não.



Los Angeles, San Francisco e vários condados da Califórnia já tinham restabelecido a obrigatoriedade das máscaras em nível local este mês, mas em outros condados, como Orange e San Diego, densamente povoados, só são aplicadas as regras do estado sobre o uso de máscaras em alguns locais públicos, como aeroportos, hospitais e escolas, mas não em estabelecimentos comerciais, restaurantes e salas de cinema, por exemplo.



O secretário de Saúde da Califórnia, Mark Ghaly, justificou a decisão pela rápida progressão de casos de covid-19, que tiveram um aumento de 47% desde o Dia de Ação de Graças, no fim de novembro.



O número de novos casos diários de coronavírus na Califórnia passou de 9,6 a 14 por 100.000 habitantes. O uso de máscaras poderia, segundo Ghaly, evitar um repique das infecções e dos óbitos como o sofrido neste estado no inverno passado.



A medida será obrigatória até 15 de janeiro.