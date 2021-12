Preocupação com a China afeta o petróleo, que fecha em queda

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (13) em um mercado preocupado com o fechamento das fábricas na China para tentar conter a propagação da covid-19, uma medida que poderia afetar a atividade na segunda potência econômica mundial.



Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 1,01% a 74,39 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o preço do barril de WTI para entrega em janeiro recuou 0,53% a 71,29 dólares.



"O mercado operou no azul no começo do dia, mas informações sobre o fechamento de fábricas no leste da China fizeram pressão para baixo" nos preços, explicou Robert Yawger, encarregado de contratos a futuro de energia na Mizuho Securities.



Autoridades da província de Zhejiang, ao sul de Xangai, registaram nesta segunda-feira dezenas de casos de coronavírus desde o começo de dezembro, a princípio da variante delta.



Paralelamente, no nordeste do país, autoridades da cidade de Tianjin, anunciaram ter identificado a variante ômicron em uma pessoa que voltou do exterior. Trata-se do primeiro caso conhecido na China.



Estas notícias abalaram o otimismo do mercado sobre o impacto da ômicron na economia mundial, enquanto no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou nesta segunda a morte de uma pessoa afetada pela nova variante.