Partidos fecham acordo para formar governo da Holanda após 9 meses de negociações

Quatro partidos conseguiram nesta segunda-feira (13) formar uma coalizão governamental na Holanda, que dará ao primeiro-ministro Mark Rutte a possibilidade de um quarto mandato, encerrando quase nove meses de negociações, segundo a imprensa local.



O VVD de Rutte (centro-direita), o D66 (centro-esquerda), o CDA (centro-direita), e o Christen Unie (conservadores) chegaram a um texto de acordo que será apresentado ao Parlamento na quarta-feira.



"O texto foi aceito", declarou um porta-voz de Johan Remkes e Wouter Koolmees, que supervisionavam as negociações, citado pela agência ANP. As emissoras de televisão NOS e RTL também anunciaram o acordo.



As negociações, iniciadas após as eleições legislativas de meados de março, duraram 271 dias, um recorde no país.



Rutte, primeiro-ministro holandês desde outubro de 2010, havia apresentado sua renúncia em janeiro por um escândalo relacionado com benefícios sociais às famílias, mas seguiu no cargo de forma interina.



A Holanda vive uma nova onda epidêmica de covid-19, que levou à imposição de medidas restritivas impopulares que resultaram em distúrbios. O país deverá esperar até janeiro para conhecer o novo governo, enquanto a coalizão negocia a distribuição de ministérios.



