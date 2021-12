Presidente da Tunísia estende suspensão do Parlamento até as legislativas de 2022

O presidente tunisiano, Kais Saied, prorrogou nesta segunda-feira (13) a suspensão do Parlamento, que decidiu em julho, até a realização de novas eleições legislativas em 17 de dezembro de 2022.



Em um discurso à nação, Saied também anunciou a realização a partir de 1º de janeiro de uma série de "consultas" populares, que versarão sobre as emendas constitucionais e eleitorais, que em seguida serão submetidas a referendo em 25 de julho de 2022.



"O Parlamento continuará suspenso até a organização de novas eleições", declarou Saied, o que de fato significa dissolver a Câmara atual, a qual ele suspendeu, atribuindo-se plenos poderes em 25 de julho passado.



"Novas eleições legislativas serão realizadas em 17 de dezembro de 2022 com base em uma nova lei eleitoral", acrescentou o presidente.



Esta nova lei, assim como as emendas constitucionais, serão elaboradas no âmbito de consultas populares que serão realizadas "a partir de 1º de janeiro até 20 de março", detalhou.



"As reformas constitucionais e outras serão submetidas a referendo em 25 de julho de 2022, data de aniversário da proclamação da República", acrescentou.



Depois de meses de bloqueio político, Saied, eleito ao final de 2019 de forma surpreendente e por ampla maioria, anunciou em 25 de julho a destituição do primeiro-ministro, a suspensão do Parlamento e outorgou-se o poder judiciário.



Ele disse que o fazia para "salvar" a Tunísia de um "perigo iminente", após meses de estagnação política e de uma crise socioeconômica agravada pela pandemia de covid-19.