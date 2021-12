O Irã fez propostas que são "incompatíveis" com o acordo de Viena sobre seu programa nuclear, informaram nesta segunda-feira (13) à AFP diplomatas de França, Alemanha e Grã-Bretanha.



"Neste nível, não foi possível entrar nas verdadeiras negociações", lamentaram os diplomatas. "Perdemos um tempo precioso na discussão de novas posições iranianas, incompatíveis com o acordo ou que vão além do que prevê".