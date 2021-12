Canadá pede desculpas a seus militares por más condutas sexuais no Exército

O Canadá se desculpou publicamente nesta segunda-feira (13) com seus militares e veteranos que já sofreram com o comportamento sexual impróprio de colegas das Forças Armadas.



"Como ministra da Defesa Nacional, peço desculpas em nome do Governo do Canadá", declarou Anita Anand, observando que a "instituição encarregada de proteger e defender o país nem sempre protegeu e defendeu seus próprios membros".



Suas desculpas, apresentadas virtualmente na página do ministério no Facebook, foram dirigidas "a todos os atuais e antigos membros" do Exército que foram afetados por casos de agressão sexual, assédio ou discriminação com base em seu sexo, gênero ou orientação sexual.



O general Wayne Eyre, chefe do Estado-Maior, também se desculpou "profunda e sinceramente" pelos danos causados pelas transgressões sexuais ocorridas sob sua autoridade. "Seja por ingenuidade ou ignorância, ambas indesculpáveis, o problema continuou. O mal continuou", disse.



As Forças Armadas canadenses são afetadas há anos por escândalos de condutas inadequadas de natureza sexual, principalmente por parte de membros do alto escalão.



Em novembro de 2016, uma investigação oficial revelou que pelo menos três agressões sexuais eram cometidas a cada dia no exército, geralmente por um superior.



"Essa má gestão e abuso de poder geraram uma crise na qual os laços de confiança desapareceram", afirmou Anand, nomeada para a pasta de Defesa no final de outubro pelo primeiro-ministro Justin Trudeau.



Segunda mulher a liderar o ministério, Anand anunciou no início de novembro que as investigações sobre as alegações de má conduta sexual por membros do exército canadense serão transmitidas para o sistema judicial civil.



Na manhã desta segunda-feira, o primeiro-ministro também lamentou esses eventos, descrevendo-os como "terríveis erros do passado".