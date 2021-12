Operação contra jihadistas deixa cinco mortos na Síria

Cinco supostos membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) morreram nesta segunda-feira (13) em uma operação das forças especiais curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, no leste da Síria, segundo as Forças Democráticas Sírias (FDS).



Com o apoio da coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos, a operação teve como alvo o esconderijo de "uma perigosa célula do EI" perto da cidade de Bousayra, no leste da província de Deir Ezzor, segundo um comunicado das FDS, dominadas por combatentes curdos.



"Houve uma troca de tiros (...) e cinco membros da célula morreram", acrescentou, destacando que "a maioria deles usava cintos explosivos".



Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que conta com uma ampla rede de informantes na Síria, as FDS também detiveram "traficantes de armas e pessoas suspeitas de pertencer à organização extremista".



As FDS controlam a região semiautônoma curda do nordeste da Síria.