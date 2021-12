Tornados nos EUA deixam ao menos 78 mortos

Ao menos 64 pessoas morreram em Kentucky com a passagem de vários tornados que deixaram um rastro de destruição nesse estado dos Estados Unidos, anunciou seu governador nesta segunda-feira (13), enquanto 14 morreram em outros quatro estados.



O governador Andy Beshear disse em coletiva de imprensa que "a contagem mais precisa" até o momento é de "64 habitantes de Kentucky" mortos, mas que espera que esse número aumente.



"Haverá mais. Acreditamos que [o saldo] superará os 70, talvez inclusive os 80", disse Beshear, que durante o fim de semana estimou que o número de vítimas poderia ser maior que cem.



Os que morreram tinham entre 5 meses e 86 anos, disse Beshear.



Além disso, foram registradas 14 mortes nos estados vizinhos de Tennessee, Illinois, Misuri e Arkansas entre sexta-feira e sábado.



Em Kentucky, a pequena cidade de Mayfield foi muito castigada pelo tornado, incluindo uma fábrica de velas completamente destruída e onde as autoridades temiam inicialmente um saldo muito alto de mortes.



Segundo o governador, 94 dos funcionários da fábrica "estão vivos e foram encontrados" de um total de 110 que trabalhavam ali na sexta-feira à noite. Sendo assim, oito pessoas morreram no local e outras oito continuam desaparecidas. "Tememos que seja muito pior", disse Andy Beshear.