Cidade de Kentucky se organiza para ajudar moradores após tornados mortais

Em Mayfield, arrasada pelos tornados do fim de semana, os moradores dizem que sua fé cristã os impulsiona a limpar os escombros, coletar suprimentos e transformar suas igrejas em refúgios para aqueles que ficaram sem casa, após uma das tempestades mais devastadoras na história dos Estados Unidos.



A pequena cidade no sul do estado de Kentucky faz parte do chamado "cinturão da Bíblia", uma faixa do sul do país onde a vida é voltada para a igreja.



No domingo, moradores dessa cidade de 10.000 habitantes mencionaram sua fé como uma força motriz para seguir em frente e se ajudarem mutuamente a limpar os escombros deixados pela passagem dos tornados.



Vanessa Cooper, de 40 anos, estava tentando resgatar o que podia do apartamento de sua mãe, do qual agora restam apenas duas paredes em pé.



Perto dali, três amigos despejaram os escombros retorcidos, enquanto Cooper vasculhava entre os móveis danificados.



"Algumas pessoas da minha igreja vieram ajudar (...) Significa muito para mim", disse, acrescentando que não poderia ter feito tudo isso sozinha.



A solidariedade é algo natural nas comunidades pequenas, afirma Cooper, quando uma vizinha perguntou se precisava de algo.



- "Não tenho nada" -



Sentado em uma cadeira em frente ao que restou de sua casa, Marty Janes olhava o vazio sem compreender, enquanto os voluntários trabalhavam ao seu redor.



Não muito longe do centro de Mayfield, seu bairro foi devastado pelo tornado. Uma árvore caiu em sua varanda, o teto desabou, e as paredes foram arrancadas.



"Estou arrasado. É impressionante", diz Janes à AFP.



Ficou preso nos fundos de sua casa, enquanto sua esposa Theresa estava no quarto, quando o teto caiu.



Depois de seu resgate pelos bombeiros, o casal ficou separado durante dois dias enquanto Theresa estava hospitalizada, conta Janes com lágrimas nos olhos.



Não queria que sua esposa visse os danos em sua casa, agora inabitável.



"Não tenho nada", desabafou este homem de 59 anos, que conseguiu recuperar apenas uma foto antiga de sua graduação universitária e duas bandeiras americanas, que colocou na frente da casa em ruínas.



Os amigos vieram ajudá-lo a limpar, mas a tarefa é imensa. Jovens voluntários fiéis da igreja também foram ao resgate, cortando as paredes internas com serras e limpando os cômodos com mobílias agora inutilizáveis.



Diante de uma grande quantidade de pessoas sem casa, vários locais de culto agora servem de refúgio.



Para Randy Guennel, encontrar abrigo na igreja foi um milagre. Este aposentado de 79 anos sobreviveu dois dias com sua esposa doente em casa.



No domingo, escreveu "preciso de ajuda" em uma caixa de pizza e a colocou na caixa de correios.



"Algumas pessoas maravilhosas desta igreja pararam e nos trouxeram para cá", conta à AFP, afogando-se em soluços.