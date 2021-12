Quase 33 mil pessoas confinadas por horas nas Canárias pelas emissões de gases do vulcão

Cerca de 33.000 habitantes da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, precisaram se isolar em suas casas durante algumas horas por causa dos gases tóxicos emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja, em erupção há quase três meses.



O governo regional ordenou "o confinamento da população (nas comunas de) Los Llanos de Aridane, El Paso e Tazacorte pela situação da qualidade do ar extremamente desfavorável, por dióxido de enxofre" associado a outras emissões da atividade vulcânica.



No início da tarde, pouco antes das 14h00 (horário local), as autoridades levantaram a ordem "devido à melhoria da qualidade do ar".



Esses três municípios contam com cerca de 33.000 habitantes, ou seja, 38% da população total da ilha, de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



"Fechem as portas, janelas, cortinas e (evitem) qualquer entrada de ar externo. Confinem-se, se for possível, nos cômodos mais internos" das casas, recomenda o governo regional.



"Desliguem (os aparelhos de) ar-condicionado e aquecedor e, para maior segurança, coloquem fita nas portas e janelas".



"Se você estiver do lado de fora, saiba que um carro não é um lugar seguro e confine-se no primeiro prédio que encontrar", acrescentam as autoridades.



A erupção do Cumbre Vieja, que começou em 19 de setembro, é a primeira em meio século nesta pequena ilha do arquipélago.



Não provocou vítimas, mas causou danos importantes e a evacuação de mais de 7.000 pessoas, algumas das quais perderam todos os seus pertences sob os rios de lava.



É a erupção mais longa da ilha e a terceira em um século, após as dos vulcões San Juan, em 1949, e Teneguía, em 1971.