UE define sanções dissuasivas contra a Rússia

A União Europeia (UE) adotará medidas nesta segunda-feira (13) em relação às "ações desestabilizadoras" do grupo paramilitar russo Wagner e seus ministros das Relações Exteriores devem estabelecer sanções para a economia russa, com o objetivo de dissuadir Moscou de uma possível intervenção militar na Ucrânia.



"É muito importante que a Rússia compreenda que atacar a Ucrânia terá um custo econômico muito elevado", advertiu o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.



A reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE será "uma prorrogação do encontro do G7", organizada no fim de semana no Reino Unido, destacou.



"Mas não esperamos uma decisão concreta sobre as sanções para esta segunda-feira, pois o objetivo é prevenir um conflito", disse.



As sanções, no entanto, já foram discutidas com Estados Unidos e Reino Unido.



"Agora precisamos abordar entre nós a forma como vamos reagir", declarou o chanceler romeno, Bogdan Aurescu.



"As sanções que estão sobre a mesa são econômicas e financeiras", declarou o ministro lituano Gabrielius Landsbergis. "Deverão ser sem precedentes, porque a dissuasão é a melhor forma de prevenir uma guerra. Devemos nos mostrar decididos e fortes em nossa resposta, porque a Rússia se prepara para um conflito", acrescentou.



"Falar e negociar é melhor que atirar", afirmou o chefe da diplomacia de Luxemburgo, Jean Asselborn.



"Não devemos fazer nada que provoque uma escalada das tensões", advertiu o ministro espanhol, José Manuel Albares.



O diálogo político com Moscou continua. O governo americano enviou a subsecretária de Estado para a Europa, Karen Donfried, para visitar a Ucrânia e a Rússia entre segunda-feira e quarta-feira.



A reunião de ministros da UE vai preparar o encontro de cúpula de quarta-feira, em Bruxelas, entre os líderes da UE e os seus colegas de cinco das seis nações da associação oriental (Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Armênia e Azerbaijão), assim como a reunião de cúpula de quinta-feira.