Blinken começa sua 1ª viagem pelo Sudeste Asiático

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou nesta segunda-feira (13), em Jacarta, sua primeira viagem ao Sudeste Asiático, no centro da estratégia de Washington para fazer frente à China.



Blinken partiu do Reino Unido, onde participou de uma reunião com seus homólogos do G7. O encontro foi, basicamente, dedicado às tensões com a Rússia.



Com a viagem, o secretário americano quer destacar uma das prioridades da política externa do presidente Joe Biden.



Nesta segunda-feira, Blinken será recebido pelo presidente da Indonésia, Joko Widodo. Amanhã, deve fazer um discurso sobre "a abordagem dos Estados Unidos para a região do Indo-Pacífico".



Semelhante à do republicano de Donald Trump, a estratégia do governo democrata buscar manter esta região "livre e aberta". Segundo Washington, a região se encontra ameaçada pela "intimidação" de Pequim.



A equipe de Biden põe ênfase na força de suas alianças, ainda que com alguns contratempos. Um deles foi a polêmica dos submarinos nucleares prometidos para a Austrália, que deflagrou a indignação da França pela perda de um contrato bilionário.



Na Indonésia e, depois, na Malásia e na Tailândia, o secretário de Estado tentará "reforçar a infraestrutura de segurança regional em resposta ao assédio da República Popular da China no mar da China Meridional", disse à imprensa o subsecretário de Estado para Ásia-Pacífico, Daniel Kritenbrink, antes da viagem.



Para Blinken, a ambição crescente da China na cena mundial é "o maior desafio geopolítico do século XXI" e busca um equilíbrio entre a competição e o confronto.