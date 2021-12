Visita histórica de chefe de governo israelense aos Emirados

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, conversou nesta segunda-feira (13) com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, na primeira visita, considerada histórica, aos Emirados Árabes Unidos de um alto líder israelense, pouco mais de um ano depois do restabelecimento das relações diplomáticas.



O visitante destacou particularmente que "há uma nova realidade" na região.



Essa visita de Bennett acontece enquanto Israel se preocupa com as negociações internacionais em Viena sobre o programa nuclear iraniano, que poderiam aliviar as sanções contra seu inimigo regional.



Foi recebido em seu palácio privado pelo príncipe herdeiro, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, onde conversaram por mais de quatro horas, segundo funcionários israelenses.



O anfitrião espera que essa visita "contribua para uma maior cooperação em benefício dos povos de ambos os países e da região", afirmou a agência oficial de notícias dos Emirados, WAM.



Bennett, que chegou ao Golfo no domingo à noite, disse que sua viagem reflete "uma nova realidade" no Oriente Médio.



"Na minha opinião, esta é (...) a nova realidade vivida por essa região e vamos trabalhar juntos para garantir um futuro melhor para nossos filhos", disse à WAM.



Depois, em um vídeo após o fim da visita, destacou que houve "discussões relevantes, profundas e diretas sobre os dois países, a região, nossas economias e tecnologias e o que podemos fazer juntos".



"Volto para Israel muito otimista porque essa relação (com os Emirados) poderia ser um exemplo de como alcançar a paz no Oriente Médio", acrescentou.



Em 15 de setembro de 2020, Emirados Árabes Unidos e Bahrein se tornaram os primeiros países do Golfo a normalizar publicamente suas relações com Israel, estimulados pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu genro, Jared Kuchner, idealizador da estratégia.



O plano tem como base os chamados Acordos de Abraão, que deram origem a pactos similares com Marrocos e Sudão.



Desde sua assinatura, Emirados e Israel assinaram vários acordos em setores do turismo que vão do turismo à aviação, passando pelos serviços financeiros.



Além de se reunir com o príncipe herdeiro, Bennett também teria reuniões sobre tecnologia, cultura e investimentos, segundo uma fonte da delegação israelense.



- Acordo nuclear iraniano -



A visita ocorre também quando foram retomadas em Viena as negociações para salvar o acordo nuclear iraniano entre Teerã e as principais potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido).



Os Emirados, que compartilham com Israel a aversão ao Irã, continuam sendo um importante sócio econômico da República Islâmica.



Nas últimas semanas, a região foi palco de um verdadeiro baile diplomático, até agora sem muitos resultados. Essas negociações indiretas entre Teerã e Washington, por mediação dos europeus, foram retomadas no final de novembro em uma tentativa de salvar o acordo de 2015, pelo qual Teerã renunciaria qualquer pretensão de desenvolver a arma atômica.



No entanto, Estados Unidos se retiraram do acordo em 2018 e restabeleceram suas sanções contra o Irã que, por sua vez, abandonou gradualmente as restrições ao seu programa nuclear, o que gerou preocupação internacional, apesar de Teerã negar que busque desenvolver uma bomba nuclear.



Israel rejeita categoricamente o acordo de 2015 e continua acusando o Irã de suas intenções, enquanto os Emirados têm uma atitude mais cautelosa com a República Islâmica.



- Alta tecnologia e inovação -



Em uma entrevista à agência oficial WAM, o governante israelense afirmou esperar que "nossas relações continuem sendo boas, especialmente no âmbito econômico". Também citou uma "nova realidade" na região.



O governo dos EAU não divulgou nenhuma declaração e a imprensa faz uma cobertura pequena da visita, com uma população local e árabe ainda muito hostil a Israel e solidária com os palestinos.



Os palestinos denunciaram os Acordos de Abraão como uma traição, já que a resolução do conflito israelense-palestino foi durante muito tempo uma condição para qualquer normalização das relações entre os países árabes e Israel.



Em junho, o chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid, inaugurou a primeira embaixada de Israel no Golfo, em Abu Dhabi, assim como um consulado em Dubai, durante uma visita oficial sem precedentes, enquanto autoridades dos Emirados fizeram o mesmo em Tel Aviv.