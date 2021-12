Bancos centrais da Europa e EUA examinam inflação e variante ômicron

Os grandes bancos centrais mudarão de rumo em 2022, após o forte apoio concedido durante a pandemia? O Federal Reserve (Fed) americano e o Banco Central Europeu (BCE) debatem a questão esta semana, em um contexto de forte inflação e da propagação da variante ômicron do coronavírus.



O comitê de política monetária do Fed (FOMC) anunciará na quarta-feira suas intenções, antes que o BCE aborde o tema em seu conselho de ministros.



As duas instituições devem calibrar seus anúncios: caso ajustem de maneira prematura as taxas de juros, os BCs poderiam paralisar a recuperação, mas se aguardarem muito, será difícil controlar a inflação, que retornou depois de uma década de preços controlados.



A economia dos Estados Unidos saiu da recessão, mas ainda não recuperou o nível anterior da pandemia.



A variante ômicron provoca o temor de um novo agravamento dos problemas logísticos, que parecia ter melhorado nas últimas semanas, como aconteceu com o descongestionamento progressivo do porto de Los Angeles, Califórnia.



Mas o aumento de preços nos Estados Unidos, a um ritmo inédito em quase 40 anos para o mês de novembro (6,8%) pode pesar muito.



- Inflação transitória -



Os mercados aguardam o anúncio de uma aceleração da redução do programa de compra de ativos da Fed.



Em novembro já começou uma mudança de de ritmo: de 120 bilhões de dólares por mês, as compras devem ser reduzidas em 15 bilhões por mês até chegar a zero em junho de 2022.



"Se era necessário um argumento para convencer o Federal Reserve da necessidade de uma saída mais rápida da política monetária ultracomplacente, este foi apresentado pela inflação em novembro", afirmou Elmar Volker, do banco LBBW.



A aceleração abriria a porta para um ou vários aumentos das taxas de juros em 2022.



Porém, aumentos "mais rápidos do que o previsto podem constituir um erro de política" e frear o crescimento, advertiu Kathy Bostjancic, economista-chefe da Oxford Economics.



Se o Fed der a entender que aumentos das taxas de juros acontecerão em 2022, isto aumentará a pressão sobre o BCE. A instituição europeia tem se mostrado relutante em propor um calendário de normalização de sua política monetária.



Do ponto de vista da inflação, as duas instituições não seguem a mesma linha. Jerome Powell, presidente do Fed, reconheceu recentemente que não é uma diferença transitória.



Christine Lagarde, presidente do BCE, afirmou recentemente que está "convencida" de que a pressão inflacionária é passageira e que será reduzida em 2022, graças à aguardada queda nos preços da energia.



A inflação na zona do euro foi de 4,9% nos últimos 12 meses, o índice mais elevado em 30 anos.



- Ômicron na mesa -



Mas a variante ômicron surgiu para complicar a equação e provocar temores sobre a saída da crise.



Embora os mais rigorosos do conselho de ministros do BCE busquem "uma saída um tanto impetuosa da política monetária complacente", a variante ômicron poderia impor "um pouco de humildade", prevê Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz.



As autoridades do BCE repetem que as compras de ativos do programa de emergência contra a pandemia (PEPP) serão reduzidas, como estava previsto, a partir do segundo trimestre de 2022.



Estas compras acontecem atualmente ao ritmo de 80 bilhões de euros (96 bilhões dólares) por mês.



Mas com as dúvidas criadas pela nova variante, será necessário compensar a queda acentuada nas compras após o PEPP?



Uma opção seria prolongar programa anterior de compra de ativos denominado APP, de quase EUR 20 bilhões (US$ 24 bilhões) por mês. Tal anúncio só seria feito em uma próxima reunião no início de fevereiro, de acordo com analistas.



ALLIANZ



ING GROEP