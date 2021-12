Líderes africanos exigem eleições em fevereiro no Mali e alertam para novas sanções

Os dirigentes da África Ocidental, reunidos em uma cúpula na Nigéria, exigiram neste domingo (12) eleições em fevereiro no Mali e afirmaram que vão impor sanções suplementares a partir de janeiro se não houver um compromisso das autoridades malinesas neste sentido.



"Os chefes de Estado, após longas conversas, decidiram manter a data de 27 de fevereiro de 2022 para a organização das eleições no Mali", disse à imprensa o presidente da Comissão Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou.



"Decidiram sobre a entrada em vigor de sanções adicionais em janeiro de 2022" se as autoridades não honrarem seu compromisso inicial de realizar nesta data as eleições que podem levar ao retorno dos civis ao poder", acrescentou.



Reunidos em Abuja, os dirigentes dos Estados-membros da CEDEAO não levaram em conta a tentativa de acalmar a situação do presidente de transição do Mali, coronel Assimi Goita, que se comprometeu perante a cúpula a submeter um calendário eleitoral antes de 31 de janeiro.



O coronel Goita chegou ao poder através de um golpe de Estado em agosto de 2020 e em seguida se consolidou no poder com um segundo golpe, em maio de 2021.



Goita tinha escrito antes da cúpula ao presidente em exercício da CEDEAO, presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, para se comprometer a entregar este cronograma.