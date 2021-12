Renomado apresentador Chris Wallace troca Fox News pela CNN

Chris Wallace, o imperturbável e veterano apresentador da Fox News, que pôs nas cordas vários presidentes americanos e mediou acalorados debates políticos, anunciou neste domingo (12) que deixará o cargo para "tentar algo novo" na emissora concorrente, a CNN.



"Depois de 18 anos, decidi deixar a Fox", disse o jornalista de 74 anos, considerado um dos apresentadores de telejornais mais confiáveis dos Estados Unidos, segundo pesquisas, em sua última apresentação do tradicional programa dos fins de semana, "Fox News Sunday".



"Quero tentar algo novo, ir além da política em todas as coisas que me interessam. Estou pronto para uma nova aventura", disse o jornalista com meio século de reportagens no currículo.



Pouco após o anúncio, a emissora CNN declarou em um tuíte estar "animada em dar as boas-vindas a Chris Wallace à CNN como apresentador do @CNNplus", o novo serviço em streaming por assinatura que vai estrear no ano que vem.



Em seu programa, Wallace disse que desde o dia em que começou na Fox, teve a liberdade de informar e "fazer com que os líderes dos nosso país prestem contas".



"Os chefes aqui na Fox me prometeram que nunca interfeririam em um convidado que trouxesse ou em uma pergunta que fizesse, e cumpriram esta promessa", admitiu em sua despedida.



"Espero desfrutar a nova liberdade e flexibilidade que o streaming oferece, ao entrevistar as principais personalidades do panorama noticioso e encontrar novas formas de contar histórias", afirmou em nota da CNN.