A esperança de um milagre se esvai entre os escombros de uma fábrica em Kentucky

Era um edifício industrial comum, baixo, amplo e moderno. Tinha algumas janelas e um cartaz que anunciava o seu proprietário: "MCP, Mayfield Consumer Products". Nada mais.



Dentro do que uma vez foi uma fábrica, dezenas de trabalhadores ficaram presos, na sexta-feira (10) à noite, depois da passagem do tornado mais potente da história de Kentucky, e possivelmente dos Estados Unidos.



Cento e dez pessoas trabalhavam naquele momento fabricando velas aromáticas e fragrâncias para residências. Com a proximidade das celebrações natalinas, a fábrica funcionava em sua capacidade total, inclusive à noite.



O tornado, no entanto, destruiu o edifício, assim como boa parte da cidade de Mayfield.



Desde a sexta-feira pela tarde, os socorristas buscam desesperadamente entre os escombros da fábrica, um emaranhado de vigas retorcidas e chapas empilhadas de alguns metros de altura.



Segundo o bombeiro voluntário Jason Riccinto, não existem palavras para descrever a devastação no local.



"Ontem escavamos nos escombros, fiquei oito horas ali. Na noite anterior, trabalhamos até as 4h00 da manhã. Nunca vi nada igual na minha vida", disse à AFP.



Os socorristas tentam avançar com retroescavadeiras e guindastes, enquanto cães-farejadores vasculham os escombros.



Stephen Boyken, pastor de uma igreja local, e outros moradores foram ao local na noite de sexta-feira para ajudar na operação e "reconfortar".



"As pessoas gritavam, estavam assustadas. Peguei nas mãos dos que estavam presos sob um muro de tijolos", contou à AFP. "Foi muito difícil, saímos esgotados, mas outros ficaram para seguir buscando".



Cerca de 40 funcionários da fábrica foram resgatados, anunciou o governador de Kentucky, Andy Beshear, sem especificar o número de pessoas que conseguiram sair sozinhas.



Diante dessa incerteza, a ansiedade aumenta e a esperança de encontrar sobreviventes diminui com o passar das horas.



"Seria um milagre incrível, porque, desde as 3h30 da manhã de ontem não encontramos ninguém com vida", declarou Beshear à CNN.



- 'Experiência terrível' -



O governador disse neste domingo (12) que pelo menos 80 pessoas tinham morrido em Kentucky, a maioria em Mayfield, e a fábrica de velas estava bem no meio da trajetória do tornado.



Nessa pequena cidade de 10.000 habitantes, o MCP era um importante empregador.



Uma empresa familiar bem-sucedida, fundada em 1998, que lançou recentemente um plano para aumentar sua planta, uma raridade em um país no qual as pequenas indústrias manufatureiras sofrem com a concorrência internacional.



"Nossa planta em Mayfield foi destruída em 10 de dezembro de 2021 por um tornado e, tragicamente, trabalhadores morreram e ficaram feridos", disse o proprietário da companhia, Troy Propes, em mensagem publicada no site da companhia.



"Nossa empresa é de propriedade e gestão familiar e amamos nossos funcionários, alguns dos quais estão há muitos anos conosco", acrescentou. Detentos da penitenciária local também trabalhavam na fábrica.



Os poucos relatos de sobreviventes que vieram à tona descrevem cenas de caos e angústia.



Kyanna Parsons-Perez, uma funcionária que estava dentro da fábrica quando o tornado passou, transmitiu alguns desses momentos ao vivo, através do Facebook, para pedir ajuda.



A escuridão quase total é a grande protagonista dos vídeos, nos quais é possível ouvir choros e gritos de alguns de seus companheiros. Também é perceptível a voz de uma mulher tentando tranquilizar os demais.



Por sorte, a jovem sobreviveu a esse inferno: "Definitivamente, foi a experiencia mais terrível da minha vida", disse à imprensa local.