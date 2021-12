O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alertou que "se aproxima uma forte onda" de covid com o avanço da variante ômicron e estabeleceu como meta administrar novas doses aos maiores de 18 anos antes do fim de dezembro.



"Ninguém deve ter dúvidas: se aproxima uma forte onda da ômicron", disse Johnson em mensagem transmitida pela televisão, depois que especialistas elevaram o nível de alerta para a covid devido ao "rápido aumento" das infecções relacionadas com esta variante.