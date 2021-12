Nicarágua recebe vacinas anticovid da China, sua nova aliada

A Nicarágua recebeu neste domingo (12) 200.000 vacinas anticovid fornecidas pela China, sua nova aliança, três dias depois de Manágua romper relações com Taiwan e restituí-las com Pequim, sob críticas dos Estados Unidos.



Um avião da Air China que pousou em Manágua trouxe a delegação nicaraguense que viajou para formalizar as negociações com Pequim, liderada por Rafael e Laureano Ortega, filhos do presidente Daniel Ortega e sua esposa e vice-presidente Rosario Murillo, informam veículos oficiais.



A chegada de uma companhia aérea transatlântica não é usual na Nicarágua, que não tem voos diretos com outras regiões.



"Agradecemos profundamente este gesto de solidariedade, de cooperação, amizade e fraternidade do povo e do governo da República Popular da China", disse após sua chegada Laureano Ortega, assessor presidencial para os investimentos.



Ele antecipou que está prevista a chegada de outras 800.000 doses da farmacêutica Sinopharm nos próximos dias.



"É uma honra chegar à Nicarágua em um voo especial da Air China, que viajou cerca de 30 horas", disse, por sua vez, o representante da chancelaria chinesa, Yu Bo, que visita o país.



Este é o primeiro avião da Air China a pousar na Nicarágua desde que o governo de Ortega anunciou na quinta-feira passada a retomada de vínculos diplomáticos com o gigante asiático, suspensos em 1990, e sua ruptura com Taiwan, país que ajudou Manágua com empréstimos milionários não reembolsáveis.



Laureano Ortega disse que durante sua visita à China, conversou sobre possíveis projetos de cooperação e reuniu-se com autoridades de comércio e cooperação.



A surpreendente guinada diplomática ocorreu em meio à tensão crescente entre a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan, uma ilha independente desde 1949 que Pequim reivindica como parte de seu território.



Também se dá após o endurecimento das sanções migratórias e econômicas de Washington contra funcionários do governo Ortega, reeleito em novembro para um quarto mandato consecutivo com a maioria de seus adversários presos.



"O regime Ortega-Murillo continua tomando decisões egoístas às custas do povo nicaraguense, que corre o risco de sofrer a perda de um parceiro democrático e confiável em Taiwan", disse recentemente o secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, Brian Nichols.



As sanções internacionais ameaçam vetar a Manágua o acesso a novos créditos.