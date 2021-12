Emissário da ONU acredita em avanços nas negociações sobre Síria

O enviado especial da ONU para a Síria, o diplomata norueguês Geir Pedersen, disse neste domingo (12) que acreditava em avanços no processo político entre o governo e a oposição do país devastado pela guerra, e afirmou que manteve conversas recentes com funcionários de países árabes e ocidentais.



"Minha mensagem é que é possível [...] avançar no processo político" na Síria, disse Pedersen a jornalistas durante uma visita a Damasco, onde se reuniu com o ministro de Relações Exteriores sírio, Faisal Mekdad.



Pedersen disse esperar que as discussões em Genebra entre os representantes de Damasco e da oposição sejam retomadas "em um futuro próximo".



Iniciadas em 2019, as conversas entre representantes do governo de Bashar al Assad e da oposição síria sobre a Constituição estão estagnadas desde outubro, após seis rodadas.



"Acho que agora existe a possibilidade de começar a explorar um enfoque [...] que consiste em colocar sobre a mesa etapas bem definidas e verificáveis, com a esperança de começar a criar confiança", assinalou o diplomata.



As Nações Unidas esperam que este processo consiga acabar com o conflito na Síria, que começou em 2011 e provocou a morte de meio milhão de pessoas.



O enviado da ONU, que esteve recentemente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, também assinalou que havia realizado "conversas em profundidade" com europeus e americanos.



Além disso, o norueguês ressaltou a importância de sejam consideradas as posições de outros atores regionais, como "os turcos, os russos e os iranianos".



Na frente diplomática, recentemente surgiram sinais de apaziguamento, especialmente desde a reabertura da embaixada dos Emirados Árabes em Damasco em 2018, após sete anos fechada.