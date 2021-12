Rebeldes do Tigré reconquistam Lalibela na Etiópia

Os rebeldes do Tigré retomaram neste domingo (12) Lalibela, cidade ao norte da Etiópia, que abriga um local classificado como patrimônio da Unesco, onze dias depois que o governo anunciou que tomou seu controle dos milicianos, informaram seus habitantes à AFP.



Os combatentes do Tigré "estão no centro da cidade, não houve combates", declarou um morador por telefone na tarde de domingo. Outra pessoa no local disse "voltaram, já estão aqui".



Lalibela é uma cidade famosa pelas suas igrejas talhadas na rocha e foi classificada pela Unesco como patrimônio mundial.



Durante o domingo, a liderança militar da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF) divulgou um anúncio de que seus combatentes promoveram "contra-ofensivas globais" em vários pontos, especialmente no caminho entre Gashena e Lalibela, na região de Amhara.



"Nossas forças se defenderam primeiro e depois realizaram contra-ofensivas contra o enorme contingente que atacou o front de Gashena e as áreas adjacentes, e conseguiram uma vitória gloriosa e surpreendente", disse a declaração dos rebeldes.



As comunicações estão cortadas nas áreas de combate e os jornalistas têm um acesso restringido, o que dificulta uma verificação independente das posições no local.



O governo ainda não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.