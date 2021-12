Reino Unido intensifica seus esforços para enfrentar variante ômicron

O governo do Reino Unido anunciou neste domingo (12) medidas adicionais para combater a propagação da variante ômicron, incluindo a ampliação da campanha de vacinação de reforço para os maiores de 30 anos a partir de segunda-feira.



A partir de terça, os contatos totalmente vacinados das pessoas que deram positivo em um teste de covid-19 também deverão realizar testes diários de antígenos durante sete dias, enquanto os que não estiverem vacinados deverão permanecer isolados por dez dias, anunciou o Departamento de Saúde.



"A variante ômicron está se espalhando rapidamente no Reino Unido e espera-se que se torne a variante dominante", disse o ministro da Saúde, Sajid Javid, em um comunicado, no qual explicava que a nova medida pretende "limitar o impacto na vida cotidiana das pessoas enquanto ajuda a reduzir a propagação da ômicron".



Javid também pediu aos cidadãos que se vacinem ou recebam a dose de reforço "o mais rápido possível".



O governo planeja oferecer uma terceira dose da vacina a todos os maiores de 18 anos na Inglaterra até o final de janeiro e anunciou que a partir de segunda-feira os maiores de 30 anos poderão reservar uma consulta para receber a dose de reforço.



O Reino Unido é um dos países mais afetados pela covid-19, com mais de 146.000 mortes desde o início da pandemia e com cerca de 50.000 casos diários atualmente.