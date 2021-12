Emirados começam a testar os 'robô-táxis'

Emirados Árabes Unidos querem aumentar a presença de veículos autônomos e começaram a testar 'robô-táxis' em Abu Dhabi.



Sem tocar no volante, com as mãos nos joelhos, Mustafá deixa que o robô-táxi dirija sozinho.



A condução foi "tranquila", disse à AFP o encarregado da segurança durante esses testes, organizados por Bayanat, filial da empresa Group 42, especializada em inteligência artificial.



Quatro veículos sem motorista, dois elétricos e dois híbridos, denominados TXAI, foram testados desde novembro no emirado de Abu Dhabi.



Os clientes podem reservar uma viagem por meio de um aplicativo e são buscados e deixados em nove lugares definidos na ilha artificial de Yas.



"Nos últimos dias, a maioria dos nossos clientes pediu táxis em frente a shoppings ou hotéis", disse Mustafá.



Após a primeira fase de testes, se iniciará uma segunda fase na capital emiradense, com ao menos dez veículos, segundo a empresa.



Os robô-táxis foram testados em vários países nos últimos anos. Em novembro, uma frota de 67 veículos entrou em serviço em Pequim, mas sempre com um motorista de segurança presente para uma eventual emergência.