Acidente de ônibus deixa 18 mortos e 25 feridos na Amazônia do Equador

Um ônibus se acidentou na região amazônica do Equador com um saldo de 18 mortos e 25 feridos, informou o Serviço Integrado de Segurança ECU911 neste domingo (12).



"De acordo com informações fornecidas pela equipe do MSP (Ministério de Saúde Pública), 25 pessoas ficaram feridas" indicou o organismo em um comunicado, afirmando também "que este acidente deixou 18 mortos".



O acidente aconteceu no sábado à noite em uma estrada do povoado de Huambi, na cidade de Sucúa, província amazônica de Morona Santiago, no sudeste do país e que faz fronteira com o Peru.



A Polícia Nacional, citada no comunicado, afirmou que o acidente estava relacionado "com uma perda da faixa de circulação, com colisões e capotamento".



O veículo fazia a rota entre a amazônica Macas e a andina Loja (sul e também limítrofe com Peru).



Ecu911 indicou que os feridos foram levados para os hospitais da capital provincial Macas e de Sucúa. Os corpos foram levados para o necrotério desta última.



Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Equador.