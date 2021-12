O corpo sem vida de um homem foi resgatado neste domingo (12) das águas em uma região do norte da Espanha, o que aumenta o saldo de mortos pelas fortes chuvas e inundações para duas vítimas.



Os socorristas localizaram a van no rio Bidasoa, em Navarra, no norte do país, depois que o homem de 61 anos foi reportado como desaparecido depois que não chegou para trabalhar, informou um porta-voz da polícia.



Na sexta-feira, uma mulher de 49 anos morreu em seu carro na cidade de Sunbilla, também em Navarra, devido a um deslizamento de terra pelas fortes chuvas.