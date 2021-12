'Mudanças climáticas causam mais eventos extremos', alerta Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste sábado que "mudanças climáticas causam mais eventos extremos", e que "tudo é mais intenso quando clima está esquentando".



Em discurso em Wilmington, em Delaware, o democrata falou sobre as recentes tempestades que afetaram o centro do país, e disse que o impacto específico é difícil de determinar neste caso, mas que o número de eventos extremos recentes no país indicam efeitos de mudanças no clima.



Biden pediu união bipartidária diante das tragédias.



Nos eventos recentes, disse que ainda não se sabe ainda o número de mortos e tamanho dos danos.



O presidente disponibilizou ainda recursos federais adicionais. "Entregaremos tudo o que for preciso", afirmou.



Um dos Estados mais afetados foi o Kentucky, para o qual o presidente aprovou uma declaração de emergência.