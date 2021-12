Inconsoláveis, parentes identificam vítimas de acidente com migrantes no México

Familiares dos migrantes mortos em um acidente rodoviário no sul do México foram, inconsoláveis, ao necrotério de Tuxtla Gutiérrez neste sábado (11) para identificar seus entes queridos.



O guatemalteco Santos Gómez, que caiu em prantos quando confirmaram que seu filho, Leonel, estava no IML desta cidade, capital do estado de Chiapas, onde 55 migrantes morreram na quinta-feira quando um caminhão em que viajavam tombou.



Um sobrinho de Gómez está entre a centena de feridos no acidente. Embora não tenham detalhado o número, as autoridades afirmam que a maioria das vítimas são guatemaltecas.



"Nunca pensamos que fossem eles, alguns parentes começaram a nos mandar (informação) de que estavam neste veículo", contou à AFP o pai, um funcionário público de 60 anos.



Leonel, um mecânico de 37 anos, tinha deixado sua cidade natal de Malacatán (San Marcos, Guatemala) seis dias antes para tentar chegar aos Estados Unidos, apesar de sua família e esposa terem sido contrárias à viagem.



Acompanhava Gómez sua nora, Jesenia Flores, que chorava a perda de seu companheiro, com quem teve duas filhas, de 13 e 19 anos.



Os migrantes "continuam buscando o sonho americano para dar o melhor para a sua família", disse Jesenia, chorando.



Gerardo Cifuentes também chegou ao necrotério, em busca do primo guatemalteco Cecilio Federico, originário de Malacatán, depois de procurá-lo em um hospital.



"Temos a esperança de que esteja vivo", disse Cifuentes.



As autoridades mexicanas e guatemaltecas anunciaram que vão facilitar a repatriação dos corpos, mas não informaram quando o processo vai começar.



Gómez disse que ainda não foi contatado pela chancelaria de seu país.



As autoridades mexicanas informaram que 160 migrantes de Honduras, Equador, México e República Dominicana, também viajavam no veículo que se chocou contra uma passarela em uma curva, supostamente por excesso de velocidade.



Fronteiriço com a Guatemala, Chiapas é o principal ponto de acesso de migrantes sem documentos, que são transportados em condições desumanas em caminhões baú rumo ao norte do país por traficantes de seres humanos.



Na sexta-feira, os governos de Guatemala, Equador, Estados Unidos, Honduras, México e República Dominicana anunciaram a formação do "Grupo de Ação Imediata para deter e apresentar perante a justiça os traficantes de pessoas responsáveis pela tragédia".



Este ano, 821 migrantes morreram em viagens pela América Central ou pela América do Norte, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



A principal causa são os acidentes rodoviários (162), seguidos de falta de comida, água e abrigo (142), além de afogamento (108).