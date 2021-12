Tornados devastadores deixam ao menos 78 mortos no centro dos EUA

Dezenas de tornados devastadores arrasaram cinco estados do centro dos Estados Unidos, deixando para trás mais de 70 mortos apenas em Kentucky, muitos deles trabalhadores de uma fábrica de velas, e destruindo um depósito da Amazon em Illinois.



A cidade de Mayfield, no oeste de Kentucky, foi o "marco zero" da tempestade, um cenário de "devastação maciça", disse neste sábado (11) um alto funcionário local.



Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que quarteirões inteiros da cidade foram arrasados, com casas e edifícios destruídos, estruturas de metal retorcidas, árvores caídas e escombros espalhados pelas ruas.



"É indescritível, o nível de devastação é diferente de tudo que eu já tinha visto", disse o governador do estado, Andy Beshear, em uma coletiva de imprensa em Mayfield.



"Acredito que este deve ser o sistema de tornados mais mortal que já passou por Kentucky", acrescentou.



Além disso, Beshear disse que estava claro que o número de mortos em seu estado já havia "superado os 70" e poderia terminar "ultrapassando os 100 antes do fim do dia".



Ao se referir a uma fábrica de velas cujo teto colapsou, disse que se tratava de uma "situação terrível". "Vamos perder muitas vidas nesse edifício", comentou.



Os boletins indicam que o número total de tornados que atingiu a região ficou próximo de 30.



Pelo menos oito pessoas morreram em outros estados atingidos pela fenômeno, entre elas duas que estavam em um depósito da Amazon em Illinois.



No Arkansas, pelo menos uma pessoa morreu quando um tornado "praticamente destruiu" uma casa de repouso para idosos em Monette, segundo um funcionário do condado. Além disso, outra pessoa morreu em outra parte do estado, segundo a mídia local.



Além dos prejuízos em Arkansas, Illinois e Kentucky, diversas cidades dos estados de Missouri e Tennessee também sofreram danos com a passagem dos tornados.



Neste último, três pessoas morreram, segundo autoridades locais citadas pela imprensa, enquanto outra faleceu em Missouri, atingido pelos tornados mais poderosos registrados em anos no estado.



- 'Inimaginável', diz Biden -



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tuitou que este sistema de tornados causou uma "tragédia inimaginável" na região central do país e prometeu enviar toda a ajuda federal necessária.



Por sua vez, a Cruz Vermelha americana disse que estava trabalhando para disponibilizar ajuda nos cinco estados.



"Parece que uma bomba foi lançada sobre nossa comunidade", disse à AFP Alex Goodman, um morador de Mayfield de 31 anos.



"A força do vento e da chuva foi inacreditável. Vivemos em um município histórico e todo o nosso patrimônio histórico foi apagado. Temos quatro igrejas antigas, nosso tribunal, nosso banco... tudo está destruído".



O tornado que atingiu Mayfield percorreu uma distância de cerca de 320 km apenas em Kentucky, e de 365 km no total, segundo Beshear.



O maior tornado que já atingiu os Estados Unidos foi registrado em 1925, no Missouri. A tempestade percorreu 352 km, deixando 695 mortos.



- 'Marco zero' -



Imagens dos últimos tornados exibidas pelos canais de notícias americanos mostravam cones de nuvens escuras varrendo o chão, iluminados por relâmpagos intermitentes.



Pelo menos quatro condados de Kentucky ficaram devastados.



"Mayfield, no condado de Graves, será o marco zero", disse na manhã deste sábado o diretor de gestão de emergências de Kentucky, Michael Dossett, à rede CNN.



"Há uma devastação maciça nessa cidade", acrescentou.



O governador declarou estado de emergência antes da meia-noite de sexta-feira (horário local) e disse que equipes de resgate foram mobilizadas na região junto com efetivos da Guarda Nacional.



Cerca de 275.000 lares da região ficaram sem eletricidade, segundo o site PowerOutage.com, que monitora os "apagões" nos Estados Unidos.



- Depósito da Amazon -



Outro tornado afetou um centro de distribuição da Amazon em Edwardsville, no estado de Illinois, que, em grande parte, ficou reduzido a escombros. Cerca de 100 trabalhadores ficaram presos no local, segundo a polícia, citada pela mídia local.



Centenas de funcionários tentavam, desde a madrugada, resgatar os trabalhadores que faziam o turno da noite, processando pedidos antes das festas de fim de ano, e que ficaram presos e feridos sob os escombros.



"A segurança e o bem-estar de nossos empregados e parceiros são nossas prioridades principais agora. Estamos atendendo a situação e compartilharemos informações adicionais assim que possível", afirmou em um comunicado Richard Rocha, porta-voz da Amazon.



Enquanto isso, no Arkansas, cerca de 20 pessoas ficaram presas depois que um tornado atingiu uma residência para idosos, segundo a mídia local.



Um oficial do condado de Craighead, Marvin Day, disse aos canais de televisão locais que os socorristas conseguiram retirar os idosos do local, mas que a estrutura estava "bastante destruída".



Cientistas alertam que as mudanças climáticas estão fazendo com que as tempestades sejam cada vez mais poderosas e frequentes.



No entanto, os episódios de tornados nesta região são raros em dezembro, segundo Sam Shamburger, o principal meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) em Nashville, Tennessee.



Para o especialista, o fenômeno meteorológico 'La Niña' pode estar agravando os padrões climáticos normais.



"É possível que vejamos mais desses sistemas de clima severo, inclusive durante os meses de inverno: dezembro, janeiro e fevereiro", disse Shamburger, segundo o canal de notícias do Tennessee, WKRN. "É preciso estar alerta durante os próximos meses", acrescentou.