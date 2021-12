Dezenas de milhares de austríacos protestam contra a vacinação obrigatória

Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram neste sábado (11) no centro de Viena, após vários finais de semana de protestos no país contra a vacinação anticovid obrigatória e o confinamento para quem se recusa a tomar a vacina.



Segundo as estimativas da polícia, cerca de 44.000 pessoas compareceram. Na capital austríaca estava previsto um total de 24 manifestações diferentes e o partido de extrema direita FPÖ organizou uma "megamanifestação" perto do Palácio de Hofburg.



"Uma vergonha para o nosso país", "Não sou um neonazista nem um 'hooligan', luto pela liberdade e contra as vacinas", "Não ao fascismo das vacinas", diziam alguns dos cartazes erguidos pelos manifestantes.



Há uma semana, mais de 40.000 pessoas se manifestaram em Viena e outras tantas em 20 de novembro, pouco depois do anúncio de um plano de vacinação obrigatória para lutar contra a pandemia.



O governo destacou nesta semana que a medida será aplicada a partir de fevereiro para todos os residentes austríacos maiores de 14 anos (exceto os que estiverem isentos por motivos de saúde).



A vacinação não pode ser imposta pela força, segundo a medida, mas a rejeição em se vacinar terá consequências legais, com uma multa inicial de 600 euros (680 dólares) que pode chegar a 3.600 euros (cerca de 4.000 dólares) caso não seja paga.



Além disso, enquanto o confinamento dos vacinados termina no domingo, os não vacinados continuam proibidos de sair.