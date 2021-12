Partido do novo chanceler alemão Olaf Scholz promove mudanças em seu comando

O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, na sigla em alemão), do novo chanceler Olaf Scholz, escolheu neste sábado (11) a dupla que dirigirá a legenda centenária, que volta à cena após a vitória nas eleições legislativas de setembro.



Os militantes votaram no congresso do partido em favor da dupla formada por Lars Klingbeil, de 43 anos, que pertence à corrente centrista e é próximo de Scholz, e Saskia Esken, de 60 anos e integrante da ala esquerdista, que já copresidia a legenda há dois anos. O primeiro obteve 86,3% dos votos e a segunda 76,7%.



Secretário-geral do SPD há quatro anos, Klingbeil é considerado o arquiteto da ressurreição de um partido dado como morto no início do ano, mas que ganhou as eleições legislativas em setembro com 25,7% dos votos. Agora, o partido tem que mostrar força nas quatro eleições regionais a partir de 2022.



Klingbeil, um homem sorridente de 1,96m de altura, se define como "pragmático e não dogmático", mas mantém boas relações com a ala esquerdista do SPD, por isso é considerado o autor da pacificação das lutas internas entre as diferentes tendências do partido.



O posto de secretário-geral do SPD ficará agora com Kevin Kühnert, de 32 anos e da ala esquerdista, que, durante muito tempo, foi um opositor de Scholz, mas mantém agora uma imagem mais conciliadora.



Sua escolha simboliza a renovação dos quadros do SPD, no qual metade dos parlamentares eleitos em setembro são novos, e um quarto deles têm menos de 35 anos.



O SPD acaba de formar uma coalizão de governo com os Verdes e o partido liberal FDP.



Depois de 16 anos de governo de Angela Merkel, Olaf Scholz se tornou na última quarta-feira (8) o nono chanceler da história da Alemanha, e o quarto social-democrata a chegar ao posto.