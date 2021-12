Filha do primeiro americano no espaço conclui com sucesso missão da Blue Origin

Um foguete da Blue Origin realizou com sucesso neste sábado (11) uma breve missão que levou ao espaço seis passageiros, incluindo Laura Shepard Churchley, a filha do primeiro americano no espaço, sessenta anos depois do histórico voo de seu pai.



Este foi o terceiro voo tripulado da empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, que fez parte da equipe que viajou para o espaço no primeiro lançamento, em julho.



O foguete decolou de uma plataforma no Texas, nos Estados Unidos, às 09h01 locais (12h01 no horário de Brasília) e seus passageiros aterrissaram cerca de 11 minutos depois.



Esta foi a primeira vez que a cápsula do foguete New Shepard - que recebeu este nome em homenagem a Alan Shepard - operou com capacidade total. Os voos anteriores levaram apenas quatro passageiros.



Também estavam a bordo um americano famoso, o apresentador de televisão e ex-jogador profissional de futebol americano Michael Strahan e quatro passageiros que pagaram a viagem: os empresários Dylan Taylor e Evan Dick e um pai com seu filho, Lane e Cameron Bess, este último de 23 anos.



O preço da passagem, no entanto, não foi anunciado.



Os voos suborbitais da Blue Origin duram apenas cerca de 11 minutos, do lançamento ao pouso, por isso os passageiros permanecem no espaço por um curto espaço de tempo.



O foguete decola verticalmente e, a cerca de 75 km de altitude, a cápsula se separa do lançador, continuando sua trajetória até alcançar mais de 100 km - a linha Karman -, que marca o início do espaço, segundo a convenção internacional.



Durante o voo, os passageiros podem se levantar de seus assentos, flutuar por alguns momentos em gravidade zero e admirar a curvatura da Terra por meio de grandes janelas.



O lançador retorna automaticamente para pousar em uma pista, enquanto a cápsula começa uma queda livre para voltar à Terra, antes de ser freada por um paraquedas, e depois por retrofoguetes.



Alan Shepard realizou um voo espacial de 15 minutos em 5 de maio de 1961, 23 dias depois do voo histórico do soviético Yuri Gagarin, o primeiro humano no espaço.



Foi também o quinto dos 12 homens que pisaram na Lua. Morreu em 1998. O setor dos voos espaciais comerciais começou recentemente, no qual a Blue Origin compete com a Virgin Galactic.