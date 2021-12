Agricultores indianos voltam para casa após um ano de protestos

Milhares de agricultores indianos recolheram seus pertences neste sábado (11) e desmontaram os acampamentos nos arredores de Nova Délhi, para voltarem para casa depois de um ano de manifestações contra a política agrária do governo.



Centenas deles celebraram a "vitória" neste sábado de manhã quando levantaram as barricadas e desmontaram as barracas perto das grandes rodovias.



O primeiro-ministro Narendra Modi submeteu ao voto no mês passado a revogação de três reformas agrárias que, segundo os manifestantes, permitiam às empresas privadas controlarem o setor agrícola do país.



No entanto, os manifestantes se recusaram a abandonar seus assentamentos e exigiram mais reivindicações, como a garantia de um preço mínimo para seus produtos agrícolas.



O governo prometeu a formação de uma comissão sobre esta questão e se comprometeu a não perseguir os camponeses que praticam a queima dos campos de cultivo para preparar a colheita, acusados de poluírem o ar de Nova Délhi.



As autoridades também aceitaram indenizar as famílias das centenas de agricultores que morreram durante as mobilizações, segundo os manifestantes.



A reforma agrária que Modi pretendia aplicar, aprovada em setembro de 2020, autorizava os agricultores a venderem sua produção para quem quisessem, em vez de venderem nos mercados controlados pelo Estado, que garantiam um preço mínimo de subsistência em alguns produtos.



Muitos pequenos proprietários agrícolas se manifestaram contra essas leis montando acampamentos nos arredores de Nova Délhi, devido ao risco de terem que negociar os preços com as grandes empresas.



Este movimento gerou a pior crise para o governo de Modi desde sua chegada ao poder em 2014.