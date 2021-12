Explosão em campo palestino no Líbano deixa um morto

Um palestino morreu em uma explosão em um campo de refugiados perto de Tiro, no sul do Líbano, afirmou um responsável local neste sábado (11).



A explosão aconteceu na sexta-feira no campo de refugiados de Burj al Chemali e teria sido provocada por um curto-circuito em um depósito de cilindros de oxigênio para pacientes com covid-19, afirmou o movimento islamita palestino Hamas, presente no campo.



A explosão também deixou vários feridos, informou o responsável palestino Abu Rachid al Beik.



O Hamas desmentiu as informações da imprensa local e de fontes militares libanesas que afirmavam que a explosão aconteceu em um depósito de armas e munições.



No depósito também havia caixas de desinfetante e de detergente que seriam distribuidas aos moradores do campo para lutar contra o coronavírus, acrescentou o Hamas.



A explosão provocou um enorme incêndio que atingiu vários edifícios adjacentes. Mas "o impacto é limitado", informou o grupo.



O Líbano acolhe mais de 192.000 refugiados palestinos, a maioria em 12 campos do país, segundo dados oficiais de 2020.



Em virtude de um acordo antigo, o exército libanês não pode entrar nos campos, onde a segurança é responsabilidade das facções palestinas.