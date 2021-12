Londres anuncia outras 23 licenças de pesca pós-Brexit para franceses

O Reino Unido aprovou 23 licenças adicionais para os pescadores franceses nas águas britânicas, anunciou neste sábado (11) o porta-voz do governo, no dia seguinte ao vencimento do prazo dado por Paris para resolver este conflito após o Brexit.



"Ontem, após receber documentos adicionais por parte da Comissão Europeia, o Reino Unido concedeu 18 licenças a navios que substituem as embarcações que pescavam antes nas águas britânicas".



"Além disso, a ilha anglo-normanda de Jersey aprovou 5 novas licenças neste sábado", disse este porta-voz à AFP.



Segundo ele, as decisões "concluem o período de intensas negociações" desses últimos dias entre Londres e a Comissão Europeia, que negocia em nome da França.



Depois do anúncio de hoje, a França terá 1.027 licenças de pesca, mas exige outras 81, o que poderia provocar uma disputa pela falta de gestos de "boa vontade" por parte de Londres.



"Estamos realizando um trabalho detalhado sobre outras sete demandas para navios suplentes. Deve estar concluído na segunda-feira", acrescentou o porta-voz britânico.



A Comissão havia pedido a Londres para resolver essa disputa antes de sexta-feira 10 de dezembro. A França estabeleceu essa data como prazo limite, mas na quinta-feira o Reino Unido rejeitou este ultimato.



Se Londres "permanecer nessa postura, pediremos à Comissão, no fim de semana, que anuncie uma disputa", afirmou na sexta-feira pela manhã o secretário de Estado francês de Assuntos Europeus, Clement Beaune.



Depois do difícil divórcio entre britânicos e europeus, as partes fecharam um acordo para definir suas relações, incluindo um capítulo sobre as permissões para navios de pesca (especialmente franceses) para operar nas águas do Reino Unido.



Em virtude do acordo alcançado no final de 2020 entre o bloco e seu antigo membro, os pescadores europeus podem continuar trabalhando nas águas britânicas se comprovarem que já faziam isso antes.



Mas Londres e Paris discordam sobre o tipo e alcance dos documentos de comprovação.