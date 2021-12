Bulgária terá governo de coalizão inédito

O presidente búlgaro designou neste sábado (11) Kiril Petkov, co-fundador de um novo movimento anticorrupção, ao cargo de primeiro-ministro, um dia depois de alcançar um acordo de coalizão inédito entre quatro partidos, colocando um fim à crise política.



"Não perderemos nenhum minuto, não gastaremos um lev (moeda búlgara) de forma ineficaz", declarou Petkov, um empreendedor de 41 anos que migrou para a política há pouco tempo.



Petkov anunciou na sexta-feira ter alcançado um acordo de coalizão com outros três partidos, que vão da direita ("Bulgária democrática") aos socialistas e ao iconoclasta partido fundado pelo ex-cantor Slavi Trifonov.



O primeiro-ministro desfruta de uma maioria de 134 deputados (de 240) no Parlamento, que oficialmente aprovará o novo governo na segunda-feira.



Essa designação acaba com uma crise política que provocou três eleições legislativas neste ano.



Unidos pelo seu ódio ao ex-primeiro-ministro conservador Boiko Borisov, os quatro partidos da coalizão prometeram erradicar a corrupção endêmica do país e reformar o sistema judiciário.



Outra prioridade é acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19, já que somente 26% da população está completamente vacinada neste país de 6,9 milhões de habitantes que faz parte da União Europeia.



Mesmo se "o funcionamento do dia a dia for complicado", devido às diferenças ideológicas entre os partidos, segundo Parvan Simeonov, analista do Gallup International, entrevistado no canal BNT.