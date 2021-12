Grécia confirma que comprará fragatas da França, apesar da oferta dos EUA

A Grécia comprará três fragatas da França, confirmou neste sábado (11) o governo grego, selando o possível novo confronto diplomático entre Paris e Washington após a crise desencadeada por um contrato de submarinos com a Austrália.



"O acordo greco-francês está em vigor e será mantido. Foi feito no mais alto nível possível. O próprio primeiro-ministro grego o anunciou", afirmou uma fonte do ministério grego da Defesa à AFP, após declarações parecidas do ministério francês.



O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis concluíram, no final de setembro em Paris, este contrato de 3 bilhões de euros (3,5 bilhões de dólares), em um gesto para fortalecer a defesa e a soberania europeias.



Mas na sexta-feira os Estados Unidos levantaram dúvidas, ao anunciarem que aprovaram uma possível venda de quatro fragatas para a Grécia.



Este anúncio fez ressurgir o fantasma de uma nova crise entre França e Estados Unidos, após a dos submarinos.



Os Estados Unidos concluíram em setembro um acordo de segurança (AUKUS) com a Austrália e o Reino Unido que derrubou um gigantesco contrato francês para a construção de submarinos para a Marinha australiana.



Desta vez, Paris resolveu rapidamente o problema, anunciando que a venda das fragatas para a Grécia estava garantida.



"Desde que estamos em negociações com os gregos, a oferta americana não está mais sobre a mesa (...). Assinamos o contrato com os gregos", declarou o ministério da Defesa da França à AFP.



Segundo o acordo greco-francês, três fragatas de defesa e intervenção serão construídas na França pela Naval Group, para uma entrega em 2025 e 2026. O acordo anterior também abrange uma quarta fragata opcional.